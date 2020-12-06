رقابة مشددة من التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك فرقا لمتابعة قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، أن هناك فرقا للمرور على المحالات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار ويتم رصد أي مخالفات يومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن هناك تأكيدا من قبل أجهزة الدولة عبي الالتزام بالمواعيد المحددة بالقرار، حفاظا علي سلامة المواطنين وموارد الدولة، موضحا ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات تنفيذ القرار ويتم ارسال تقرير يومية للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان أكد وزير التنمية المحلية أن آخر تقرير لغرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة ب ٧ محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأوضح التقرير أن قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محلا تجاريا بـ ٦ محافظات منها غلق ٨٥ محل بالقاهرة و٩١ محل بالاسكندرية و٢٤ محل بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥ محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية ، كما يتضمن القرارات غلق ١٠٢٣ مقهي ب ٥ محافظات حيث تم غلق ٩٥٧ مقهي بمحافظة القاهرة و٥٦ مقهي بالاسكندرية و ٦ مقاهي بالفيوم و مقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط.

ولفت التقرير إلى أنه تم أيضًا غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم منهم ٩ مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.

وأشاد اللواء محمود شعراوى ، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة فى يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية ، وأشار شعراوى إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقًا للمواعيد الجديدة.

وطالب اللواء محمود شعراوى من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدًا أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ علي موارد الدولة.