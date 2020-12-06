أهم الأخبار.. البحوث الفلكية: لا داعي للخوف من الزلازل.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي.. وتفاصيل اقتحام جمل لمستشفى أوسيم العام

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، على أي وسيلة إعلامية ومنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي حدث الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة قادم من جنوب تركيا في شرق البحر المتوسط ووصلت قوته إلى 5.4 ريختر وشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات.

شهد مستشفى أوسيم العام اليوم، واقعة غريبة، بدخول جمل لقسم الاستقبال بالمستشفى، وهو ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى دون تمكنهم من إخراجه.

ينشر "دوت الخليج" أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم مينى باص بسيارة أجرة بالطريق الإقليمي "أسيوط الغربى - القاهرة" بحدود محافظة الفيوم.

أسدلت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك الستار على قصة التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، بإعلان رفض وجوده داخل القلعة البيضاء رغم توقيعه سابقا.



نشر عمر، نجل الفنان حسن، يوسف منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قال نبيل عبد الحميد، والد إحدى ضحايا التحرش بقرية المعتمدية بالمحلة، إن الواقعة حدثت الساعة الرابعة عصرا، أثناء ذهاب ابنته إلى الدرس.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، استعدادها لطرح لقاح شركتي "فايزر وبيوأنتك" لفيروس كورونا "كوفيد 19" هذا الأسبوع.

عمت مظاهر الاحتفال والسخرية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب هزيمة النائبة الكويتية صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة.