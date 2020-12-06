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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تكشف خريطة الطقس وسقوط الأمطار بجميع المحافظات في المقال التالي
عمر شويل - جدة هيئة الأرصاد الجوية توضح فى بيان رسمى لها خريطة حالة الطقس وسقوط الأمطار وحركة الرياح بجميع المحافظات خلال الأيام القادمة وحتى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٢/١١ ووضحت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها عن حالة الطقس والظواهر الجوية مثل الأمطار والرياح والشبورة بجميع أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، وجاء فى البيان الأتى:
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأحد ٦ ديسمبر ۲۰۲۰:
أمطار خفيفة بنسبة “۳۰٪” : على بعض المناطق من (محافظة دمياط – محافظة بورسعيد – محافظة العريش – مدينة رفح).
وشبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (محافظة السلوم – مدينة سيدي براني- محافظة مطروح – مدينة سيوة – مدينة الفرافرة -الواحات البحرية).
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأثنين ٧ ديسمبر ۲۰۲۰:
شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
ونشاط رياح: على بعض المناطق من القاهرة الكبری.
ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من شمال الصعيد (محافظة الفيوم- محافظة المنيا – محافظة بني سويف – محافظة أسيوط).
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الثلاثاء ٨ ديسمبر ٢٠٢٠:
شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأربعاء ٩ ديسمبر ۲۰۲۰:
شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الخميس ۱۰ ديسمبر ۲۰۲۰:
شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (محافظة السلوم – مدينة سيدي براني – مدينة سيوة).
حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الجمعة 11 ديسمبر ۲۰۲۰:
شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
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