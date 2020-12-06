نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية تكشف خريطة الطقس وسقوط الأمطار بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة الأرصاد الجوية توضح فى بيان رسمى لها خريطة حالة الطقس وسقوط الأمطار وحركة الرياح بجميع المحافظات خلال الأيام القادمة وحتى يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٢/١١ ووضحت هيئة الأرصاد الجوية فى بيانها عن حالة الطقس والظواهر الجوية مثل الأمطار والرياح والشبورة بجميع أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، وجاء فى البيان الأتى:

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأحد ٦ ديسمبر ۲۰۲۰:

أمطار خفيفة بنسبة “۳۰٪” : على بعض المناطق من (محافظة دمياط – محافظة بورسعيد – محافظة العريش – مدينة رفح).

وشبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (محافظة السلوم – مدينة سيدي براني- محافظة مطروح – مدينة سيوة – مدينة الفرافرة -الواحات البحرية).

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأثنين ٧ ديسمبر ۲۰۲۰:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ونشاط رياح: على بعض المناطق من القاهرة الكبری.

ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من شمال الصعيد (محافظة الفيوم- محافظة المنيا – محافظة بني سويف – محافظة أسيوط).

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الثلاثاء ٨ ديسمبر ٢٠٢٠:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الأربعاء ٩ ديسمبر ۲۰۲۰:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الخميس ۱۰ ديسمبر ۲۰۲۰:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ونشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد (محافظة السلوم – مدينة سيدي براني – مدينة سيوة).

حالة الطقس وسقوط الأمطار ليوم الجمعة 11 ديسمبر ۲۰۲۰:

شبورة مائية: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.