بدء صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الأحد، صرف معاشات ديسمبر لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم أمام المنافذ، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وأضافت الهيئة أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا، تم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.
وأشارت إلى أنه سيتم الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1و 2 من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الإثنين والثلاثاء الموافق السابع والثامن من ديسمبر.
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ولفتت إلى إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.
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