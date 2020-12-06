بعد تألق الأهلي اليوم.. تعرف على الأرقام التى حققها المارد الأحمر في تاريخه.. 2020 تختم بفرحة جماهير القلعة



فاز النادى الأهلى الثلاثية اليوم على نادى طلائع الجيش فى بطولة كأس مصر فى المباراة التى جمعت بينهم على ملعب برج العرب بحضور عدد كبير من المسئولين من الفريقين والجمهور القليل فى المدرجات المصرية.

واستطاع النادي الأهلي أن يتغلب على الصعوبات التى مر بها خلال 2020 ويحقق الفوز بأكثر من بطولة، ليكونالأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا في القارة السمراء بـ9 ألقاب، وبالدوري المصري بـ42 لقبا، وبكأس مصر بـ36 لقبا فإنه لم يجمع الثلاثية التاريخية إلا مرة واحدة فقط على مدار تاريخه، والثانية تحققت اليوم على يد طلائع الجيش.

أول ثلاثية فى تاريخ النادى الأهلى



نجح الجيل الذهبي للأهلي في مطلع الألفية الثالثة في أن يحقق إنجاز التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا في عام 2006.

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وحصد الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ31 في تاريخه برصيد 72 نقطة، من 23 انتصارا و3 تعادلات دون أي هزيمة، وحل الزمالك ثانياً خلف الأهلي وقتها بفارق بلغ 14 نقطة.

وفي كأس مصر، فاز الأهلي 3-0 في النهائي على الزمالك بثلاثية، بواقع هدف لعماد النحاس المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب، وهدفين لعماد متعب.

وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي 2-1 على الصفاقسي التونسي في مجموع مباراتي النهائي بفضل هدف محمد أبوتريكة الشهير في نهائي ملعب رادس.

الأهلي أكمل مشوار التألق وقتها بالحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية كأفضل مركز لفريق عربي في تاريخ البطولة في ذلك الحين، وهو الإنجاز الذي تجاوزه الرجاء المغربي عام 2013 بتحقيق المركز الثاني.

الثلاثية الثانية فى تاريخ الأهلى

أنهى الأهلي الدوري المحلي بطلاً برصيد 89 نقطة وبفارق 21 نقطة عن الزمالك الثاني، محققاً أعلى رصيد نقطي في تاريخ البطولة.

وتوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بالفوز 2-1 على الزمالك أيضاً بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة"، ليستعيد اللقب بعد غياب 7 سنوات عن التتويج شهدت خسارته النهائي مرتين في 2017 و2018.

وحقق النادى الاهلى اليوم الثلاثية الثانية بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل منهما.

