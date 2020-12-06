قبل الغرامة.. أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل الكثير من المواطنين عن بعض المشاكل التى تواجههم عند استخدام العدادات مسبوقة الدفع، ومن هذه الاستفسارات لمبة التلاعب بالعداد.
يقدم دوت الخليج لقرائه أسباب إنارة لمبة العداد أو فصلها وكيفية التعامل معها.
لمبة التلاعب منورة والعداد يعمل والإضاءة بالمنزل تعمل، فلا داعي للقلق فليس هناك مشكلة، فهذا يكون بسبب وجود تداخل في وصلات الكهرباء في المنزل (جرس أو ماتور مياه مشترك فالأرضي في البيت رابط علي كذا عداد ( الكهرباء الداخلة إلى العداد غير الخارجة ).
لمبة التلاعب منورة والعداد فاصل أو الكهرباء في البيت فصلت ، يتم التواصل مع الشركة لإرسال فنى كهرباء لضبط التوصيلات، ومعظم الحالات بسبب نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويقوم المندوب بتثبيت الطرفين العمومي في العداد من طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي ثم يُفعل المندوب الكارت لوقف لمبة التلاعب مع الاحتفاظ بالرصيد.
وأحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها تلاعب لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، وتكون بسبب فك غطاء العداد (روزته)"، وتظهر رسالة بكمبيوتر الشحن (حالة غطاء مفتوح).
أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كارت الشحن:
- تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة.
- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة.
- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.
- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.- تتميز غرف العدادات الذكية “مسبوقة الدفع” بجودة عالية.
- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
- يقضى على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.
- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.
- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.
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