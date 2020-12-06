قبل الغرامة.. أسباب ظهور لمبة التلاعب على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتساءل الكثير من المواطنين عن بعض المشاكل التى تواجههم عند استخدام العدادات مسبوقة الدفع، ومن هذه الاستفسارات لمبة التلاعب بالعداد.

يقدم دوت الخليج لقرائه أسباب إنارة لمبة العداد أو فصلها وكيفية التعامل معها.

لمبة التلاعب منورة والعداد يعمل والإضاءة بالمنزل تعمل، فلا داعي للقلق فليس هناك مشكلة، فهذا يكون بسبب وجود تداخل في وصلات الكهرباء في المنزل (جرس أو ماتور مياه مشترك فالأرضي في البيت رابط علي كذا عداد ( الكهرباء الداخلة إلى العداد غير الخارجة ).

لمبة التلاعب منورة والعداد فاصل أو الكهرباء في البيت فصلت ، يتم التواصل مع الشركة لإرسال فنى كهرباء لضبط التوصيلات، ومعظم الحالات بسبب نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويقوم المندوب بتثبيت الطرفين العمومي في العداد من طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي ثم يُفعل المندوب الكارت لوقف لمبة التلاعب مع الاحتفاظ بالرصيد.

وأحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها تلاعب لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، وتكون بسبب فك غطاء العداد (روزته)"، وتظهر رسالة بكمبيوتر الشحن (حالة غطاء مفتوح).