غدًا إنطلاق جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب بين 200 مرشح

تنطلق غدًا جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك يومى 7 و8 ديسمبر والموافقين غدا الإثنين والثلاثاء. اقرأ أيضًا..كيف جمعت تنسيقية شباب الأحزاب بين الفكر اليساري والسلفي على طاولة واحدة ؟

وتعتبر جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب هى الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبقى من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصويت من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية، مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتى منها تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.



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