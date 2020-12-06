صور.. هبوط أرضى أسفل شريط الترام بحى غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى أسفل شريط الترام بشارع جبل الزيتون ناصية شارع الأمان بمنطقة مينا البصل. وانتقل مسئولى إدارات المتابعة والتدخل السريع والمرافق بحى غرب وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النقل العام إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص حدوث الهبوط الأرضى بسبب كسر بماسورة مياه شرب قطر 4 بوصة، وذلك دون أى إصابات أو خسائر بشريط الترام. ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه يتم حاليا العمل على إصلاح الكسر وردم موقع الهبوط الأرضى، حفاظا على سلامة المواطنين وانتظام حركة الترام.

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