رئيس البرلمان العربى يهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان، أكد رئيس البرلمان العربى أن دولة الكويت دائماً ما تقدم نموذجاً رائداً ومتطوراً ومُلهماً فى مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى ظل أجواء اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية والتنظيم الجيد.

أضاف رئيس البرلمان العربى أن الشعب الكويتى أثبت من خلال هذا الاستحقاق الديمقراطى الهام أنه قادر على تجاوز كافة التحديات فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وفى السياق ذاته، هنَّأ رئيس البرلمان العربى أعضاء مجلس الأمة الكويتى الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى تحمل المسئولية الكبيرة التى أولاها إياهم الشعب الكويتى، ومؤكداً على ثقته التامة فى أنهم سيكونوا على قدر ثقة ناخبيهم فى خدمة وطنهم والإسهام فى رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وعبَّر رئيس البرلمان العربى عن تقديره الشديد لما حققته دولة الكويت من إنجازات رائدة فى مسيرة التطور الديمقراطى والتنمية الشاملة، وهو ما انعكس على تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل فى محيطها العربى والإقليمى والدولى، متمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها الشقيق دوام الرخاء والأمن والأمان.