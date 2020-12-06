السكك الحديدية تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

جدة - نرمين السيد - تستقبل هيئة السكك الحديد، اليوم الأحد، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا، حيث تأتى بحرا عبر ميناء الإسكندرية، وتضم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).





ووصل حتى الآن 151 عربة سكك حديد جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية. وتستقبل هيئة السكك الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

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