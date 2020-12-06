عاجل .. الرئيس السيسى يزور فرنسا تلبية لدعوة ماكرون

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتى فى إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيسين لتتناول جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسى المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى فى اطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.