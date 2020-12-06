لإسكات البنادق.. القمة الأفريقية الاستثنائية تباشر عملها لليوم الثاني

تنطلق أعمال القمة الإستثنائية للاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو لليوم الثاني على التوالي، والتى تناقش منطقة التجارة الحرة القارية المقرر إطلاقها بشكل رسمي في يناير 2021.

ويتضمن جدول أعمال أول قمة افتراضية مرئية للاتحاد الإفريقي، تقديم الرئيس النيجر محمدو إيسوفو تقريرا حول المنطقة الحرة، كما ستشهد تقديم بيانات من طرف عدة رؤساء.

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وسيتم خلال هذه القمة الاستثنائية كذلك "تسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة" و"التعهدات بالدعم من الشركاء الإستراتيجيين"، كما سيتم خلالها اعتماد "المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".

وستشهد القمة اليوم أيضا اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الإفتراضية .

ويستهدف الاتحاد الإفريقي إطلاق المنطقة الحرة، من أجل خلق سوق إفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل 2.5 تريليون دولار.

ويحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي.

وتشارك د. نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي في القمة علي مدي يومين .

وكان مقررا أن تنطلق منطقة التجارة في يوليو الماضي، إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عطلت المفاوضات وحركة التجارة بين الدول الأعضاء في أبريل ومايو، مما جعل موعد الأول من يوليو غير عملي وفق ما أعلن في وقت سابق الأمين العام للمنطقة وامكيلي ميني، مضيفا أنها "قد تبدأ العمل خلال الأول من يناير 2021".