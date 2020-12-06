صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.. استعلم بالاسم والرقم القومي

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام متواصلة، وذلك وفقا لما أعلنته لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

منحة العمالة الغير منتظمة

ويأتي صرف دفعات منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

تسهيلات حكومية لمنحة العمالة غير المنتظمة

في سياق متصل، قامت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالتنسيق مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات؛ وذلك لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها؛ واُتيحت على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضى.

اجمالي المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة

وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بتحديث بياناتها نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، فيما بلغ عدد المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2 مليون و260 ألف عامل.

وسيتم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي:-

- 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية.7

- 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى.

- 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت وزارة القوى العاملة رابطا على موقعها الالكتروني للمواطنين يمكن من خلاله معرفة أسماء المقبولين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بالاسم والرقم القومي، وذلك عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

احصاءات عن العمالة غير المنتظمة

يشار إلى أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة"؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم.

كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية "استطلاع الرأي" لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملًا مؤقتًا- والذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

وتضمنت النتائج أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و 68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بمنحة العمالة غير المنتظمة، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم فى ميعاد محدد لصرف المنحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.