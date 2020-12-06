المجتمعات العمرانية: فتح باب التقدم على أراضى الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن الهيئة قررت فتح باب التقدم كمهلة أخيرة للتعامل على أراضى الحزام الأخضر الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية.





وأعلنت الهيئة في بيان لها، عن موعد التقدم ليبدأ من الأحد الموافق 6/12/2020 وحتى الخميس 17/12/2020، كمهلة أخيرة للتعامل مع الأرض المذكورة، للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة للتقدم بمستندات الملكية وتحديد نظام السداد "عينى – نقدى".

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه يشترط الالتزام بتاريخ السداد 1/1/2019 للتعامل النقدى محملاً بالأعباء من ذلك التاريخ، وذلك للذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة على أرقام 4225 لسنة 67، 64657 لسنة 70، 4201 لسنة 71، 64434 لسنة 71، وفى حالة عدم التقدم فى الفترة المذكورة تعتبر هذه الحالات ملغاة ويتم التعامل على تلك الأراضى ضمن حصة الهيئة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتى استجابة للطلبات المقدمة من المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فداناً، وإلحاقا للإعلان المنشور بتاريخ 4/8/2020 بشأن فتح باب التقدم خلال الفترة من 9/8/2020 إلى 23/8/2020.