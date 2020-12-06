نشرة صباحك ومطرحك.. كثافات مرورية بالدائرى وكوبرى فيصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى، فيما عدا محافظة القليوبية حيث ظهرت بعض الكثافات فى الاتجاه القادم من ميت نما أسفل الدائرى المتجه لميدان المؤسسة.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطريق الدائرى القادم من المنيب ومتجه لمنزل الأوتوستراد، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى، لذلك يفضل سلوك منزل شارع مراد أو الجامعة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أسفل كوبرى المطار فى الطريق القادم من شيراتون والمتجه لمحور جوزيف تيتو، كذلك الأمر عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى.

وأشار صابر إلى وجود بعض الزحام المرورى عند محور الفردوس بصلاح سالم لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد، كذلك الأمر عند كوبرى أكتوبر القادم من مدينة نصر ومصر الجدية والمتجه لوسط المدينة.