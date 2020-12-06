الضرائب: تشغيل منظومة الإجراءات المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين

جدة - نرمين السيد - أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذى تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها، لرفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، معلناً بدء التشغيل التجريبى لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.





ووفق بيان رسمى، صرح بأن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء)، بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بهذه المراكز أول يناير المقبل، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجياً.

وأكد أن هذا يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وأن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل، ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.

وأوضح الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، أن المكاتب الأمامية (خدمة العملاء) تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول باختيار نوع الخدمه التى يريد الحصول عليها، من خلال الحصول على رقم لشباك، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة او الرد على استفسار محدد، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة.

ولفت إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الاقرارات الإلكترونية ، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية، وما يتعلق بالغرامات أو فوائد التأخير أو الضريبة الاضافية، وأخيراً مراجعة حساب الممولين.

وأضاف الزيات، أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبى لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.