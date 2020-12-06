قطار ”مصر تستطيع بالصناعة” يصل محطته الثانية .. النهوض بصناعة الغزل والنسيج...

بالتعاون بين وزارات الهجرة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، عُقدت ثاني ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بهذا المجال.

وعقدت الندوة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وممثل عن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبمشاركة ثلاثة من أبرز الخبراء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصصين في مجال النسيج، وهم ا.د. محمد برهام خبير الهندسة النووية، و ا.د. أحمد الشافعي خبير الكيمياء العضوية، وا.د عبد الفتاح صيام رئيس قسم المنسوجات بجامعة نورث كارولينا، لمشاركتهم في هذه الندوة بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة المصريين داخل مصر.