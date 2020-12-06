وزير التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها لانتخابات الاعادة غدا وبعد...

تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد لإجراء انتخابات الاعادة في محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانيةّ...أنهت محافظات المرحلة الثانية استعداداتها و التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى غدا وبعد غد 7و8 ديسمبر الحالى .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى ان محافظى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظات ال13 يقومون بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف اعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال ادلائهم بأصواتهم مشدداً على الإلتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين .

وأوضح اللواء شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية و إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها و توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحمايتهم من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد اللواء شعراوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لافتا الى أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية..وقال انه تم أيضا رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية .

و طالب اللواء محمود شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بإختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد لافتا الى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن مشاركة المواطنين لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

وأضاف اللواء شعراوى أن وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية نظمت ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الايجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الاسرة على المشاركة الايجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها مؤكداً أن المرأة المصرية دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.