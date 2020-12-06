عمرو الجنايني:"السوبر الأفريقي سيقام في مصر على هذا الملعب"

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرية عن إقامة السوبر الأفريقي في مصر، كما أعلن عن الملاعب المرشحة لاستضافة مباراة السوبر. وقال الجنايني في تصريحات صحفية لبرنامج "مع شوبير"، صباح اليوم: "بطولة السوبر الأفريقي ستقام في مصر بشكل مؤكد". وتابع: "لم يتحدد حتى الٱن الملعب المستضيف للسوبر الأفريقي، لكن المؤكد أنه لن يكون إستاد القاهرة، لأنه بدأ زرع النجيلة الشتوية". اقرأ أيضا: أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوريات الأوروبية

واختتم: "السوبر الأفريقي سيقام على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، أو ملعب الأهلي we السلام، وسيتحدد الملعب بضبط خلال يومين". واختتم: "السوبر الأفريقي سيقام على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، أو ملعب الأهلي we السلام، وسيتحدد الملعب بضبط خلال يومين". ومن المفترض أن يتواجه كل من النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي.

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