أحمد شوبير: "تويتة" تسببت في إبعاد أحمد الشيخ عن الزمالك

كشف الكابتن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، ومقدم البرامج الرياضية، عن سبب ابتعاد أحمد الشيخ عن النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "أحمد الشيخ كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للزمالك، حيث عقد جلسة مع أشرف قاسم عضور اللجنة الفنية بالزمالك وتم الإتفاق على كافة الأشياء، ومضى اللاعب على عقود انتقاله للزمالك".

وتابع: "بعد الإنتهاء من ملف أحمد الشيخ تم تصعيده للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، فتم الرفض على الطلب، ووقف صفقة انتقال أحمد الشيخ للزمالك".

اقرأ أيضا: أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوريات الأوروبية