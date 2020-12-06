عمرو الجنايني: "تعرضنا لتحديات عنيفة وكسبنا الرهان"

أعرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، عن سعادته بانتهاء الموسم الكروي في مصر بعد انتهاء بطولتي الدوري والكأس.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، صباح اليوم: "لقد تعرضنا لأشياء لا يتحملها بشر، من هجوم شديد، وانتقادات عنيفة، وتشكيك في الدوافع، وإبداء اعتراضات بعضها منطقي والكثير منها غير منطقي".

وتابع: "بالرغم من كل ما تعرضنا له كنا ثابتين على موقفنا واستطعنا انهاء الموسم الكروي المصري بنجاح، والدليل وجود ٣ فرق مصرية في نهائيات أفريقيا، وظهورهم بشكل جيد مقارنة بالفرق الأخرى، وهو ما يعكس أهمية استمرار الدوري".

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وعن موعد الدوري والسوبر المصري قال: "اليوم سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لبداية الدوري الممتاز، كما سيتحدد على إثره موعد السوبر المحلي، ولكننا في انتظار ضبط بعض الأشياء، وسيتم الإعلان على الفور".