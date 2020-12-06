مايسة عطوة: التشاور الدائم بين القاهرة وباريس يعكس حجم الثقة في مواقف مصر ضد الإرهاب

أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، خاصة بعد انتهاء أعمال قمة بروكسل التي جمعت رؤساء جول وحكومات الاتحاد الأوروني يوم الجمعة الماضي.
وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أنه من المقرر أن يتم بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية خلال القمة المصرية الفرنسية، ويأتي ذلك بما يخدم مصالح الدولتين ويحقق أهدافهما المشتركة، لافتة إلى العمل على الحفاظ على قوة وترابط العلاقات المميزة بين مصر وفرنسا، الممتدة منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة.
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وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، أن زيارة الرئيس لفرنسا ليست الأولى وأنما هى الثالثة للرئيس السيسي لباريس منذ عام 2014، مؤكدة على أن التشاور الدائم بين القاهرة وباريس يعكس حجم الثقة في مواقف مصر المبدئية وجهودها المخلصة فى المواجهات ضد العمليات الإرهابية في المنطقة بأكملها.
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