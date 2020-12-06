النائبة دينا هلالى: دورات تأهيلية لسيدات مصر لخوض انتخابات المحليات

شاركت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أمل قطب عضو مجلس النواب، في دورة تدريبية نسائية لتأهيل المرشحات من مختلف محافظات مصر لخوض انتخابات المحليات القادمة بعد الانتهاء من مشروع القانون.

وقالت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن الدورة التدريبية للسيدات جاءت في إطار كيفية تخطي الأزمات والإصرار على تحقيق الهدف لحث المتدربات على النجاح وذلك من خلال الدورة التدريبية لتأهيل المرشحات من مختلف محافظات مصر لخوض المحليات القادمة.

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وشددت هلالي علي ضرورة الانتهاء من قانون المحليات من قبل مجلس النواب القادم خاصة أن المحليات، تتصل بكل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، كما أنها أولى حلقات بناء مجتمع ديمقراطي ولا يقل أهمية عن غرفتي البرلمان نواب وشيوخ، مشيرة إلى أن الجميع يسعي بدعم المشاركة السياسية للنساء في انتخابات المحليات القادمة ليكونوا علي استعداد كامل لأداء دورهم بشكل فعال.