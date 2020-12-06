وجه محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، خاصةً بعد الهزائم المتوالية التي يواجهها الفريق.
وكتب محمد ابو جبل علي حسابه الشخصي بموقع التدوينات "توتر" قائلاً: انت أقوى من أن تُهزم، وأعز من أن تُكسر، وأكرم من أن يُساء الظن بك؛ فـ عِش غالٍ حيثما كنت وكيفما كنت، فليس بعد رضا الله رضًا لخلق.
اقرأ أيضا: عمرو الجنايني:"السوبر الأفريقي سيقام في مصر على هذا الملعب"
والجدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى هزيمتين على مدار أيام، الأولي من القلعة الحمراء في النهائي الإفريقي والتي توج بها الفريق الأحمر بنتيجة 2/1 ، والهزيمة الثانية من نادي طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3/1.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوجبل يوجه رسالة لجماهير نادي الزمالك: "انت أقوى من أن تُهزم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.