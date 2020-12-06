أبوجبل يوجه رسالة لجماهير نادي الزمالك: "انت أقوى من أن تُهزم"

وجه محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، خاصةً بعد الهزائم المتوالية التي يواجهها الفريق.

وكتب محمد ابو جبل علي حسابه الشخصي بموقع التدوينات "توتر" قائلاً: انت أقوى من أن تُهزم، وأعز من أن تُكسر، وأكرم من أن يُساء الظن بك؛ فـ عِش غالٍ حيثما كنت وكيفما كنت، فليس بعد رضا الله رضًا لخلق.

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والجدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى هزيمتين على مدار أيام، الأولي من القلعة الحمراء في النهائي الإفريقي والتي توج بها الفريق الأحمر بنتيجة 2/1 ، والهزيمة الثانية من نادي طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3/1.