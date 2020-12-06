خالد الدرندلي: "الأهلي أفضل نادي في العالم تعامل مع كورونا وتفاجأنا بموسيماني"

أعرب خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بالبطولات التي يحققها النادي في الفترة الاخيرة، كما صرح بأمور تخص إرسال مكافأت الفوز للاعب ومدربي الأهلي السابقين.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، صباح اليوم: "نحن فخورين بتلك الإنجازات التي نحققها، خصوصا وأن الكل يعلم ما تعرضنا له كمجلس إدارة".

وتابع: "مكافأة المليون ونصف المقدمة من اتحاد الكرة للأهلي بصفته فائز لكأس مصر، شيء رائع جدا، وبداية جيدة، نحن لا نطلب الكثير، ولكن على الأقل مبلغ يغطي الثمن الأموال التي تدفع للمعسكرات".

وأكمل: "النادي الأهلي تقريبا أفضل نادي في العالم تعامل مع أزمة كورونا، ففي الوقت الذي خفضت كل أندية العالم عقود لاعبيها، لم يخفض الاهلي أي عقد لأي لاعب أو عامل، بل أننا أصدرنا قرار بزيادة مرتبات العاملين بالنادي في ظل الأزمة الراهنة".

وعن تعاقد الأهلي مع موسيماني قال: "بالتأكيد كانت مفاجأة لنا جميعا أن يستقطب الاهلي مدير فني أفريقي، لكننا نعرف موسيماني جيدا، كما نثق في اللجنة المشرفة على كرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب".

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