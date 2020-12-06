أعرب خالد الدرندلي أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بالبطولات التي يحققها النادي في الفترة الاخيرة، كما صرح بأمور تخص إرسال مكافأت الفوز للاعب ومدربي الأهلي السابقين.
وقال خالد الدرندلي في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، صباح اليوم: "نحن فخورين بتلك الإنجازات التي نحققها، خصوصا وأن الكل يعلم ما تعرضنا له كمجلس إدارة".
وتابع: "مكافأة المليون ونصف المقدمة من اتحاد الكرة للأهلي بصفته فائز لكأس مصر، شيء رائع جدا، وبداية جيدة، نحن لا نطلب الكثير، ولكن على الأقل مبلغ يغطي الثمن الأموال التي تدفع للمعسكرات".
وأكمل: "النادي الأهلي تقريبا أفضل نادي في العالم تعامل مع أزمة كورونا، ففي الوقت الذي خفضت كل أندية العالم عقود لاعبيها، لم يخفض الاهلي أي عقد لأي لاعب أو عامل، بل أننا أصدرنا قرار بزيادة مرتبات العاملين بالنادي في ظل الأزمة الراهنة".
وعن تعاقد الأهلي مع موسيماني قال: "بالتأكيد كانت مفاجأة لنا جميعا أن يستقطب الاهلي مدير فني أفريقي، لكننا نعرف موسيماني جيدا، كما نثق في اللجنة المشرفة على كرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب".
اقرأ أيضا: عمرو الجنايني:"السوبر الأفريقي سيقام في مصر على هذا الملعب"
وعلق على إرسال مكافأت الفوز للاعبين السابقين ولفايلر، قائلا: "بالتأكيد نعمل على ذلك وكل شخص يأخذ حقه طبقا للعقود، وهو أمر يتميز به النادي الأهلي".
واختتم: "لا يوجد شخض يستطيع أن يقول أن النادي الأهلي لا يعطيه مستحقاته، ومكافأة الدوري الخاصة بفايلر نعمل على إرسالها في الوقت الحالي، وطبقا للعقد فليس له مكافأة لدوري أبطال أفريقيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد الدرندلي: "الأهلي أفضل نادي في العالم تعامل مع كورونا وتفاجأنا بموسيماني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.