اعرف حقيقة وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من المبادرة الرئاسية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة.

وأكد المركز أنه لا صحة لما تم تداوله حول وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة وتم تنفيذها من وزارة المالية لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي في نهاية شهر يوليو الماضي، بحيث تتيح للعملاء جميع البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ونسب الخصومات، كما تتيح للمواطن الشراء "أون لاين".

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كما تم تحديد حد أقصى للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية بقيمة 200 جنيه عن كل فرد، ولكن لا يوجد حد أقصى لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة، وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار وتبلغ 20% في المتوسط، وسيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.