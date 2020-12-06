صور...تحيا مصر يرصد أبرز مشاهد انتخابات مجلس الأمة الكويتي



أسدل الستار في دولة الكويت علي انتخابات مجلس الأمة التى أجريت خلال الساعات الماضية، والتى أجريت في 5 دوائر يتم اختيار 50 نائب فيها بواقع10 نواب بكل دائرة، حيث يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.



وتنافس في العملية الانتخابية 326 مرشحا منهم 28 سيدة خسروا جميعا، ومن المنتظر أن يكون الفصل التشريعي المقبل لمجلس الأمة ذكوريا بنسبة 100%، في الوقت الذي فاز النائب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي، والذي كان مرشحا بالدائرة الثانية وفاز معه أيضا كل من محمد المطير وخليل الصالح ود.حمد المطر وسلمان الحليلة وبدر الحميدي ود .بدر الملا وخالد عايد العنزي واحمد الحمد وحمد الهرشاني.



وشهدت الدائرة الأولي فوز كل من د. حسن جوهر، الذي تصدر المراكز العشرة الأولى وتلاه ويوسف الغريب في المركز الثاني، واحمد الشحومي في المركز الثالث، حيث تصدر جوهر المشهد مع 6 وجوه جديدة بنسبة التغيير 70% في هذه الدائرة، فيما شهدت الدائرة الثالثة منافسة قوية أفرزت نسبة تغيير كبيرة في اختيار الناخبين لممثليهم في مجلس الأمة، حيث جاء النائب د.عبدالكريم الكندري في صدارة الفائزين.



وأظهرت النتائج الأولية أيضا عن وجود نسبة تغيير كبيرة بالدائرة الرابعة مع دخول نحو 6 وجوه جديدة 1- حيث جاء شعيب المويزري في الصدارة، فيما أظهرت النتائج تصدر حمدان العازمي للفائزين في الدائرة الخامس ، وتلاه بدر الداهوم في المركز الثاني ، ومبارك الخجمة، والصيفي الصيفي، وحمود مبرك العازمي، وخالد مونس العتيبي، ود.صالح ذياب المطيري، وناصر الدوسري ود.محمد الحويلة، واحمد مطيع العازمي.



وبحسب النتائج بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس القادم %62 حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا نحو 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر، وخسرت أيضا النائبة صفاء الهاشم التي أثار عدم نجاحها ردود فعل متابينة نظرا لتصريحاتها المثيرة للجدل حول الوافدين، فقد عبر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذه النتيجة في حين حزن آخرون على سقوطها في الانتخابات حيث اشتهرت الهاشم بتصريحاتها المثيرة للجدل حول الوافدين في بلادها، إذ كانت قد طالبت بعدم منح الوافدين رخصا لقيادة السيارات وفرض ضريبة على مشيهم في الطرقات.

