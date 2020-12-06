جدة - نرمين السيد - أجرى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وكل توابعها، صلوات القداس الالهى بكنيسة الشهيدة دميانه والأنباتوماس السائح، وألقى عظة روحية لشعب الكنيسة، ودشن أوانى جديدة لخدمة المذبح.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مرقس يرقى كاهن كنيسة الشهيدة دميانة لرتبة القمصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.