محافظ الجيزة: شريان مرورى جديد بديل عن الهرم وتطوير 25 شارع رابط ومتفرع

ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لأعمال إنشاء محور الأربعينى، مشيرا إلى أن المحافظة تنشئ شريانا مروريا جديدا ليكون بديلاً عن شارع الأهرام فى حال استدعت الأمور غلقه، وهو محور محمد أنور السادات "ترسا"، والذى يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.
وكلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها، والتى تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور والبدء فى أعمال رصفه، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام فى أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.
وأكد راشد أن المحافظة سعت خلال الشهور الماضية لرفع كفاءة وتطوير ورصف عدد من الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعى الملك فيصل وترسا، منها شوارع المحولات والمطبعة والشعب ومستشفى الصدر وأحمد كامل ومحمود سامى البارودى، ونشأت وأحمد لطفى السيد والثلاثينى وفاطمة رشدى ومهران وخالد أمين وسلامة الراضى وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعزالدين عمر والمستشفى وعبدالنعيم والمريوطية، لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية فى أثناء تنفيذ مترو الأنفاق.
وأشار إلى استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدد من الشوارع الأخرى فى إطار تطوير المحافظة منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
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