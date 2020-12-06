غدا.. آخر موعد لشراء كراسات الشروط بـ«سكن لكل المصريين»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غداً الإثنين، هو آخر موعد لشراء كراسات شروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضى الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضى الدخل).





وأوضح الجزار، فى بيان له، أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيا فقط لوحدات منخفضى الدخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، حتى يوم الإثنين 21 ديسمبر للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات من منخفضى الدخل.

وأكد الوزير استمرار شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى لمدة أسبوعين، لمن يرغب فى التقدم لحجز الـ25 ألف وحدة إسكان لمتوسطى الدخل بالإعلان، لتصبح حتى يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 بدلاً من غد الإثنين.

ومن جانبها، قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، إن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين فى اللحاق بموعد الحجز نظراً لتأخر البعض فى استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان فى ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأشارت إلى أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضى ومتوسطى الدخل، ما يزيد على 402766 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 266652 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للصندوق عدد يصل إلى 214 ألف مواطن.

وأعلنت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطى الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لطرح وحدات للعملاء من متوسطى الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطى الدخل للأسرة لا يزيد صافى دخله السنوى على 168 ألف جنيه سنوياً، بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، وعن 120 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التى نصت على أن يكون المتقدم من متوسطى الدخل لا يزيد صافى دخله السنوى على 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعلى 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للتقدم فى 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضى الدخل، حيث تمت إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطى الدخل، فقد تمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.

وفى سياق آخر، ناشدت مى عبدالحميد، كل المواطنين بضرورة الاطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، مؤكدة على التزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكترونى كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقاً لأى معلومات أخرى غير تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وأنه على من يرغب فى مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.​