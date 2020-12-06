صور.. وزير النقل يدرس مع رئيس العربية للتصنيع إعادة تأهيل 200 عربة سكة حديد

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، بالفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى مجال الوحدات المتحركة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعميق وتوطين التصنيع المحلى فى مجال النقل.





ووفق بيان رسمى، جرى مناقشة مشروع إعادة تأهيل و تحسين 200 عربة درجة ثالثة للركاب، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 91 عربة.

وأكد الوزير، ضرورة الانتهاء من هذا المشروع للمساهمة فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتاً إلى أن الوزارة تسير فى مجال عربات الركاب فى اتجاهين متوازيين الأول يتمثل فى شراء عربات وقطارات جديدة والثانى تطوير وتحسين الأسطول الحالى.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من كل إجراءات التقييم الفنى والمالى لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة، خاصة مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل فى مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع سيماف و كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.



واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100عربة) وفقاً للجدول الزمنى المحددوسرعة البدء فى تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالبدء فى تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

أشار إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل فى مصر ودعم هذا القطاع الحيوى وهو ماكان له أثرا ايجابيا فى تقدم تصنيف مصر فى مجالات النقل المختلفة وفقا لمؤشر التنافسية الدولية مشيداً بحرص القيادة السياسية على ضرورة توطين صناعة النقل فى مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس ايجابى على الإقتصاد المصري, مشيرا إلى مراعاة أعلى المواصفات الفنية العالمية ومواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم فى تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

ولفت "التراس" إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل فى مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشدداً على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة فى التصنيع، بما يسهم فى التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرة الكبيرة فى تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فنى متميز.