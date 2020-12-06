القوات المسلحة تستضيف بعثة فريق هورسيد التابع للجيش الصومالى

جدة - نرمين السيد - استضافت القوات المسلحة بعثة فريق هورسيد الصومالى لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية، والذى يزور مصر، لعدة أيام، يخوض خلالها مباراتى الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبى فى البطوله الكونفدرالية للأندية الإفريقية، فى إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية وتقديم العون للفرق العربية المشاركة فى البطولات الإفريقية.





ووفق بيان رسمى، حرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، فضلاً عن اتباع كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم مصر. وتأتى الاستضافة تأكيداً على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكل الدول الشقيقة فى مختلف المجالات.

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