غدا.. صناع الخير وبنك القاهرة يفتتحان قرية سمطا بحرى بدشنا

جدة - نرمين السيد - تنظم مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة و روتارى قصر النيل غدا الإثنين، احتفالية خاصة بقرية سمطا بحرى بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الأهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.





يحضر الاحتفالية الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف زمزم، أن الاحتفالية سوف تشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالى غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار 18 منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقى المنازل وعددها 12 منزلا حيث تم إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات، بالإضافة إلى إنشاء 18 خزان صرف صحى ليستفيد منه 18 منزلا بالقرية، فضلا عن أنه سيتم تنظيم قافلة طبية للكشف على عيون الأهالى داخل القرية.

وأشار زمزم إلى أن الاحتفالية سوف تتضمن أيضا تسليم 30مركب صيد وكامل أدوات الصيد لـ30 أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على أساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك بالقرية والتى أقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للأهالى ودعمهم فى امتهان الحرفة بأحدث الأدوات بما يوفر لهم دخل أفضل.

الجديد بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت فى الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وكذلك قرية السدح تخليدا لذكرى الاقتصادى محسن عادل وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى فى عدد من المحافظات.