صور.. محافظ الإسكندرية يتابع بدء صرف منحة الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، من مكتب بريد سيدى جابر، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى تبدأ اليوم بجميع محافظات الجمهورية، ولمدة 10 أيام متواصلة.





وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن صرف المنحة يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا، كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا مسئولى البريد بعمل مظلات واستراحات للمواطنين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية. وأكد الشريف، أن الحكومة المصرية تعمل على الحفاظ على العمالة، والذى يمثل حفاظا على الاقتصاد القومى من أجل عبور الأزمة الحالية، وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات كورونا. الجدير بالذكر، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب إلى منافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم، تفيد بتوجههم فى ميعاد محدد لأقرب مكتب بريد تابع له، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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