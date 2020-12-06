سفير مصر لدى البيرو يتلقى وسام استحقاق كوري نظير اسهاماته في تطوير...

قام سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى البيرو، في حفل خاص عقده بمقر سفارته، بتقليد السفير د. هاني سليم، سفير مصر الحالي لدى البيرو ومساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاسيوية، وسام الاستحقاق المدني الكوري المُقدم من رئيس الجمهورية "مون جيه أون"، بحضور نائب وزير الخارجية البيروفي لأفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشاد السفير الكوري الجنوبي في كلمته بالزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسول في مارس ٢٠١٦، والتي شهدت التوقيع على اتفاق الشراكة التعاونية الشاملة خلال هذه الزيارة الهامة، بما أسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات بين البلديّن. من جانبه، وجه السفير المصري الشكر على اللفتة الكريمة، مشيداً بالعلاقات المتميزة مع كوريا الجنوبية.

هذا، ويأتي الوسام تقديراً من الرئيس الكوري الجنوبي وبلاده للإسهام المتميز للسفير د. هاني سليم في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التعاونية الشاملة بين كوريا الجنوبية ومصر، سواء خلال فترة عمله سفيراً لمصر لدى سول أو كمساعد لوزير الخارجية للشئون الاسيوية.