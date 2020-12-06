الحكومة تنفي وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من مبادرة «ما يغلاش عليك»

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد لا صحة لوقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التمويني مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد شهرياً، مُوضحةً أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.