القس طوني جورج يعلن تأسيس مدرسة للتعافي من المثلية الجنسية

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وأضاف طوني أن الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذي نعيش فيه هو ما دفعني إلي عمل مدرسة التعافي من المثلية خاصة وأن الأعداد في تزايد مستمر.
وأكد مؤسس tC أن فريقا من المعالجين متخصصون في التعافي من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك في قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية.
كانت الكنيسة المعمدانية الإنجيلية قد أعلنت في أكتوبر الماضى رسامة طوني چورچ رزق، مؤسس ومدير خدمة tC بمصر والشرق الأوسط؛ قسًّا معمدانيًّا بمجمعها لخدمة الإنجيل في الشرق الأوسط.
وقال جورج إن رسامته قسا بالكنيسة المعمدانية لن تؤثر على تباعية خدمة tC، فهي تابعة لرابطة الإنجيليين وستظل خاضعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.
وأضاف طونى جورج أن خدمة tc في مصر مستمرة كما هي ولا يوجد أي تغيير، لافتا إلى أنه مستمر بالعمل فيها بنفس المكان والطريقة ولا تغيير.
كانت خدمة Tc في مصر والشرق الأوسط قد نظمت مؤخرا ورشة عمل مع الشباب للإجابة على أسئلتهم حول "لماذا خلق الله الإنسان" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "زوم".
كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد أعلنت مساء أمس تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر.
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