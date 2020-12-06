ترويجاً للمعالم الحضارية.. قفزات بالمظلات أعلى العاصمة الإدارية والعلمين والأهرامات

قام عدد من الشباب المصري بالترويج للمعالم الحديثة في مصر، وايضا المعالم التاريخية القديمة بطريقة مبتكرة عن طريق تصويرها من القمة من خلال مجموعة من القفزات بالمظلات لمحترفي القفز في عدد من المناطق بمصر.

وكان من أبرز هذه المعالم، منطقة الأهرامات، ومنطقة العلمين، والعاصمة الإدارية، حيث تبرز الصور قيمة المشروعات الكبرى بمصر وأيضًا جوانب جمالية في المنشآت، بشكل يُضاهى ويتخطى أفضل مدن العالم.

وكان قد شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الأربعاء الماضي، عرض قفز بالمظلات الذي أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار". وأقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة هي "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر. وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الرياضة، ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم. ونوه وزير الشباب والرياضة عن قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيرًا إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية. من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني علي حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث انها تلقى اهتماما كبيرا لدي مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة اليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية. ولفت إلى أن وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة تعملان سويًا من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.

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