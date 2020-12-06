الزراعة: التفتيش على 277 مركز بيع وتداول للأدوية واللقاحات البيطرية في 13 محافظة خلال نوفمبر

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، الغربية، الدقهلية، أسوان، قنا، الوادي الجديد، القاهرة)، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 277 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر وتم رصد 155 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وتم إصدار (25) قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (142) منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – قنا – بنى سويف – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الوادي الجديد)، تم عمل محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ و (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الوادى الجديد.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ (7) مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – بنى سويف – الدقهلية.

‏وأضاف محمود أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.