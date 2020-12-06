سيماف مصنع عالمي.. الوزير يتابع مع التراس المشروعات المشتركة

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال الوحدات المتحركة.



يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع إعادة تأهيل وتحسين 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل 91 عربة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير ضرورة الانتهاء من هذا المشروع للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتًا إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة والثاني تطوير وتحسين الأسطول الحالي.



وشدد على ضرورة الانتهاء من جميع إجراءات التقييم الفني والمالي لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة، خاصة مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل في مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر ودعم هذا القطاع الحيوي، وهو ما كان له أثر إيجابي في تقدم تصنيف مصر في مجالات النقل المختلفة وفقا لمؤشر التنافسية الدولية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري.



كما أشار إلى مراعاة أعلى المواصفات الفنية العالمية ومواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم في تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.وفي هذا الإطار أكد "الوزير" و"التراس" ضرورة الالتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100عربة) وفقًا للجدول الزمني المحدد، وسرعة البدء في تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبدء في تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب، وذلك لاهتمام الوزارة بالعمل على زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشيرا إلى أهمية الإلتزام بمراعاة أعلي المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز.

في سياق متصل، أكد "التراس" أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية تسعى لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والخروج إلى الأسواق الخارجية، خاصة في قارة أفريقيا والمنطقة العربية, مشيرا إلى أنه مع إتمام عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهي أفضل المصانع العالمية.