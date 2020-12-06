القوات المسلحة تستضيف فريق نادى هورسيد المملوك للجيش الصومالي

استضافت القوات المسلحة بعثة فريق "هورسيد" الصومالى لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية والذى يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتى الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبى فى البطولة الكونفدرالية للأندية الأفريقية.

وحرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، فضلًا عن إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية.

تأتى تلك الاستضافة تأكيدًا على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكافة الدول الشقيقة فى مختلف المجالات، كما يأتي ذلك فى إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة فى البطولات الأفريقية.