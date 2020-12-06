فتح باب اشتراكات مشروع علاج نقابة المحامين 1 يناير

قال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، إنه سيتم فتح الاشتراكات بمشروع العلاج بالنقابة من بداية 1 يناير في العام القادم 2021 وحتى 31 مارس من نفس العام.
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريحات لصدى البلد أنه تم فتح الاشتراكات في العام الجاري 2020 من يناير ولكن تم مدة فتح باب الاشتراك إلى 15 يوليو بسبب انتشار فيروس "كورونا" الذي كان ينتشر في كل أنحاء البلاد.
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن هناك عملية تطوير شاملة في مشروع العلاج بنقابة المحامين، ولكن لن يتم الإفصاح عن هذا التطوير إلا بعد الانتهاء منه تماما.
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