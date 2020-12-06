نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: زيارة الرئيسي لفرنسا لها أبعاد سياسية أقليمية ودولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، مؤكدًا أن هذه الزيارة لها طابع خاص، وأبعاد سياسية أقليمية ودولية أيضًا، مؤكدًا أن الملف الليبي سيكون على رأس أولويات قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة.

وأوضح، النائب عامر، في بيان له اليوم، أن مصر تعد أساس دول الشرق الأوسط والحديث عن اي قضية تخص الشرق الأوسط يتطلب الرجوع لمصر أولًا، مبينًا أن الزيارة تأتي ايضًا استكمالا للزيارات الخارجية التي تقوم بها مصر لمناقشة القضايا التي تخص الشرق الأوسط.

وتابع: "أن القضاء على الإرهاب الذي لايزال يعاني منه البلدين، أمرأساسي لدحره والتخلص منه نهائيًا، خاصة في ظل التصرفات الوضيعة من الجانب التركي الذي يسبب توتر الأوضاع في المنطقة".