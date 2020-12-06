نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تزايد إعداد الإصابات.. 6 محظورات لمنع انتشار فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد الإصابات يومًا بعد اليوم رغم تحذيرات الحكومة المصرية من الموجة الثانية لانتشار الفيروس، ومن المقرر أن تعود بعض الإجراءات الوقائية التي أتخذتها الحكومة سابقًا، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

ورغم السماح للمواطنين بأشياء جرى حظرها في بداية انتشار فيروس كورونا، إلا أنّ هناك عدد من المحظورات التي تستمر الحكومة في تطبيقها على المواطنين منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز محظورات التي مانعتها الحكومة منذ جائحة كورونا:

حظر الشيشة في المقاهي والكافيهات:

أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أنه جاري تطبيق المواعيد الجديدة غلق وفتح الحملات على الكافيهات والمطاعم، مع الاستمرار في ضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، كما يتم الإبلاغ عن المخالف، وتتولى لجنة التفتيش والتغريم والغلق للمكان المخالف.

استمرار غلق الشواطئ العامة:

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنع التجمعات، بما في ذلك استمرار غلق الشواطئ العامة لحين إشعار آخر، حفاظًا على أرواح المواطنين.

استمرار غلق سناتر الدروس الخصوصية:

شددت وزارة التربية والتعليم، من إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي، كما تم تطبيق الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين، وذلك منعا للتجمعات التي تؤدي إلي زيادة إعداد إصابات فيروس كورونا.

استمرار غلق دور المناسبات

وحذرت وزارة الأوقاف العاملين بقطاعات الوزارة خاصة المساجد، وكذلك المصلين، وأصحاب المصالح مع وزارة الأوقاف، من التهاون مع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأهمها الاستمرار في حظر فتح دورات المياه، مطالبةً المصلين بالوضوء في المنزل، وغلق دور المناسبات.

استمرار غلق قاعات الأفراح:

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الاستمرار في حظر إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، واقتصارها على القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها، ومراجعة القاعات لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.

استمرار غلق الديسكوهات والملاهي الليلية

وتستمر وزارة السياحة والآثار في حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية، فضلًا عن حظر إقامة أي حفلات أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.

