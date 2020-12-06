نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بمجلس الشيوخ يطالب بحل مشكلات الطريق الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، مساعد رئيس حزب الوفد، إن تطوير طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الزراعي خطوة مهمة في سبيل تحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين في هذا الشريان الحيوي، خاصة وأن هذا الطريق الحيوي يخدم كافة محافظات الدلتا.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم، أن طريق "القاهرة _ الإسكندرية" الزراعي من أهم شرايين ومحاور الربط بين القاهرة وعدة محافظات، فضلا عن كونه الأكثر استخداما من قبل المواطنين في حركة التنقل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تطوير هذا الطريق سيدعم حركة التنمية داخل الدولة نظرا لامتداده الكبير حيث يبدأ من منطقة شبرا مرورا بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية وغيرها وصولا إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الدولة تهتم بالتطوير الفعلي والتنمية الحقيقية في كافة محافظات الجمهورية ومناطق غابت عنها يد التطوير لعقود طويلة وليس منطقة بعينها.

وتابع: "رغم تنفيذ طريق "شبرا _ بنها الحر" والدائري الإقليمي الجديد والذي أصبح محورا لوجيستيا هاما ويختصر المسافات وزمن الرحلات إلا أن الحكومة لم تهمل أحد أهم الطرق في مصر، وحرصت على تطويره وإعادة تأهيله لتحسين جودة السفر من خلاله".

و ثمن "الجندي"، دور وزارة النقل وجهودها المتواصلة بقيادة المهندس كامل الوزير، في تطوير منظومة الطرق في مصر لما تمثله من شرايين للتنمية بمختلف مجالاتها لافتا النظر أن قدر الدولة الآن إلى سعيها لحل مشكلات تراكمت وتضاعفت آثارها لسنين طويلة مرت.

وطالب المهندس حازم الجندي، بضرورة وضع حلول لمشكلات متراكمة منذ عقود على طريق،"القاهرة _ الإسكندرية" الزراعي ومنها كوبري طنطا العلوي والمتقاطع مع الطريق الزراعي والمصمم بطريقة خاطئة ومخالفا لتصميمات كافة الكباري العلوية المنشأة على الطريق، كما طالب بضرورة الاهتمام بتأهيل وتطوير "نفق كفرالزيات" وحل المشكلات المتعلقة به.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، الحكومة ووزارة النقل والتنمية المحلية، بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعادة تأهيل الطرق الداخلية بين المدن والقرى داخل المحافظات حيث إن تلك الطرق تعاني من الإهمال المتراكم منذ سنوات وبحاجة ماسة للتطوير.