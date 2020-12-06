نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعين سامح حمدي عبد المجيد سرور عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور سامح حمدي عبد المجيد سرور عميدا لكلية الصيدلة بجامعة حلوان، لمدة ثلاث سنوات.

كان قد شغل سيادته منصب أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان ومدير مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي بالجامعة كما يشغل منصب المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقد شغل منصب المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية في الأكاديمية.

الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور سامح سرور قد حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة والتي تخدم العلوم الطبية، كما حصل على جائزة جامعة حلوان التشجيعية للعلوم الأساسية، وجائزة جامعة حلوان للتفوق في العلوم الطبية، وله أكثر من أربعين بحثًا منشورًا في مجلات دولية وله ايضًا براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

كما يشغل أيضا عضوية العديد من اللجان العلمية الدولية مثل الأكاديمية العالمية لشباب العلماء، عضوية المجلس الاستشاري للمجلس العالمي لإدارة برنامج تعليم العلوم والتابع للشبكة الدولية لأكاديميات العلوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وكذا عضو باللجنة الوطنية الوطنية لعلم البلورات للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وعضو اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وتم اختياره عضوا في اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للعلوم، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس العالمي للبحوث، وعضو لجنة إدارة الفرع الأفريقي للشبكة الدولية للمشورة الحكومية، ورئيسا للجنة العضوية لمركز العلوم والتكنولوجيا التابع لمنظمة دول عدم الانحياز، ومستشار البحث العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية واختير مؤخرا عضوا في اللجنة الاستشارية الدولية لمرض كوفيد-19.