فوز الغانم وخسارة الهاشم... تحيا مصر ينشر التشكيل الكامل لمجلس الأمة الكويتي 2020

ينشر موقع تحيا مصر النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتى أجريت أمس السبت، وسط إجراءات وتدابير صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة موجة فيروس كورونا الثانية، حيث أسفرت عن فوز 50 مرشحا بعضوية مجلس الأمة، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس، بعد فوزهم في الانتخابات.



وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%، حيث تتكون الكويت من 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب لكل منهم، فيما جاءت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ 70% لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ 60%، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة 50%، وكان لافتاً غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، بخسارة النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.



السباق الانتخابي لمجلس الأمة 2020 شهد تنافساً بين 326 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567694 ناخباً وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث. السباق الانتخابي لمجلس الأمة 2020 شهد تنافساً بين 326 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567694 ناخباً وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث. وجاءت النتيجة كالتالي



الدائرة الأولي

حسن جوهر 5849 صوتاً

يوسف الغريب 5064 صوتا

احمد الشحومي 4129 صوتاً

حمد روح الدين 3783 صوتا

عيسى الكندري 3398 صوتاً

علي القطان 3320 صوتاً

عدنان عبد الصمد 3052 صوتاً

عبد الله الطريجي 2472 صوتا

عبد الله المضف 2437 صوتاً

اسامة الشاهين 2167 صوتاً. حسن جوهر 5849 صوتاًيوسف الغريب 5064 صوتااحمد الشحومي 4129 صوتاًحمد روح الدين 3783 صوتاعيسى الكندري 3398 صوتاًعلي القطان 3320 صوتاًعدنان عبد الصمد 3052 صوتاًعبد الله الطريجي 2472 صوتاعبد الله المضف 2437 صوتاًاسامة الشاهين 2167 صوتاً. الدائرة الثانية



مرزوق الغانم 5179 صوتا

محمد المطير 3456 صوتا

خليل الصالح 3117 صوتا

حمد المطر 2903 صوت

سلمان العازمي 2666 صوتاً

خالد العايد العنزي 2565 صوتاً

بدر الحميدي 2534 صوتاً

بدر الملا 2483 صوتاً

حمد الهرشاني 2208 أصوات

أحمد الحمد 2195 صوتاً.



الدائرة الثالثة



عبد الكريم الكندري 5585 صوتا

اسامة المناور 3858 صوتا

مهند الساير 3565 صوتا

هشام الصالح 3345 صوتاً

عبد العزيز الصقعبي 3340 صوتاً

يوسف الفضالة 2992 صوتاً

مبارك زيد المطيري 2982 صوتاً

سعدون حماد 2979 صوتا

فارس العتيبي 2942 صوتاً

مهلهل المضف 2904 أصوات



الدائرة الرابعة



شعيب المويزري 6200 صوت

فايز غنام الجمهور 5774 صوتاً

مساعد العارضي المطيري 5750 صوتاً

محمد عبيد الراجحي 5198 صوتاً

سعود أبو صليب 5100 صوت

ثامر السويط 4935 صوتاً

مرزوق الخليفة 4760 صوتا

فرز الديحاني 4701 صوت

سعد الخنفور 4520 صوتا

مبارك الحجرف 4422 صوتاً



الدائرة الخامسة



حمدان العازمي 8387 صوتاً

بدر الداهوم 8371 صوتاً

مبارك بن خجمة 6801 صوت

الصيفي الصيفي 6294 صوتاً

خالد العتيبي 5387 صوتاً

حمود مبرك العازمي 5347 صوتا

صالح ذياب المطيري 5113 صوتاً

ناصر الدوسري 4750 صوتاً

محمد الحويلة 4720 صوتاً

احمد مطيع العازمي 4651 صوتاً

