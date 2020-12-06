فوز الغانم وخسارة الهاشم... تحيا مصر ينشر التشكيل الكامل لمجلس الأمة الكويتي 2020

ينشر موقع تحيا مصر النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتى أجريت أمس السبت، وسط إجراءات وتدابير صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة موجة فيروس كورونا الثانية، حيث أسفرت عن فوز 50 مرشحا بعضوية مجلس الأمة، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس، بعد فوزهم في الانتخابات.
وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%، حيث تتكون الكويت من 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب لكل منهم، فيما جاءت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ 70% لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ 60%، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة 50%، وكان لافتاً غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، بخسارة النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.
السباق الانتخابي لمجلس الأمة 2020 شهد تنافساً بين 326 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567694 ناخباً وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث.
وجاءت النتيجة كالتالي
الدائرة الأولي
حسن جوهر 5849 صوتاً
يوسف الغريب 5064 صوتا
احمد الشحومي 4129 صوتاً
حمد روح الدين 3783 صوتا
عيسى الكندري 3398 صوتاً
علي القطان 3320 صوتاً
عدنان عبد الصمد 3052 صوتاً
عبد الله الطريجي 2472 صوتا
عبد الله المضف 2437 صوتاً
اسامة الشاهين 2167 صوتاً.
الدائرة الثانية
مرزوق الغانم 5179 صوتا
محمد المطير 3456 صوتا
خليل الصالح 3117 صوتا
حمد المطر 2903 صوت
سلمان العازمي 2666 صوتاً
خالد العايد العنزي 2565 صوتاً
بدر الحميدي 2534 صوتاً
بدر الملا 2483 صوتاً
حمد الهرشاني 2208 أصوات
أحمد الحمد 2195 صوتاً.
الدائرة الثالثة
عبد الكريم الكندري 5585 صوتا
اسامة المناور 3858 صوتا
مهند الساير 3565 صوتا
هشام الصالح 3345 صوتاً
عبد العزيز الصقعبي 3340 صوتاً
يوسف الفضالة 2992 صوتاً
مبارك زيد المطيري 2982 صوتاً
سعدون حماد 2979 صوتا
فارس العتيبي 2942 صوتاً
مهلهل المضف 2904 أصوات
الدائرة الرابعة
شعيب المويزري 6200 صوت
فايز غنام الجمهور 5774 صوتاً
مساعد العارضي المطيري 5750 صوتاً
محمد عبيد الراجحي 5198 صوتاً
سعود أبو صليب 5100 صوت
ثامر السويط 4935 صوتاً
مرزوق الخليفة 4760 صوتا
فرز الديحاني 4701 صوت
سعد الخنفور 4520 صوتا
مبارك الحجرف 4422 صوتاً
الدائرة الخامسة
حمدان العازمي 8387 صوتاً
بدر الداهوم 8371 صوتاً
مبارك بن خجمة 6801 صوت
الصيفي الصيفي 6294 صوتاً
خالد العتيبي 5387 صوتاً
حمود مبرك العازمي 5347 صوتا
صالح ذياب المطيري 5113 صوتاً
ناصر الدوسري 4750 صوتاً
محمد الحويلة 4720 صوتاً
احمد مطيع العازمي 4651 صوتاً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز الغانم وخسارة الهاشم... تحيا مصر ينشر التشكيل الكامل لمجلس الأمة الكويتي 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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