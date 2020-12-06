بعد حسم الانتخابات...دعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد 15 ديسمبر

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً، رقم 174 لسنة 2020، بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.



وجاء في نص المرسوم: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية، والتي أجريت يوم السبت 20 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 5 من ديسمبر 2020م، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 هجري الموافق 15 من ديسمبر 2020م.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

