بعد حسم انتخابات مجلس الأمة...البرلمان العربي يوجه رسالة هامة لدولة الكويت

أكد البرلمان العربي اليوم الأحد أن دولة الكويت دائماً ما تقدم نموذجاً رائداً ومتطوراً وملهماً في مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية.
وهنأ رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان له دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً بنجاح الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة التي جرت في ظل أجواء اتسمت بالشفافية والحيادية والمهنية والتنظيم الجيد.
وقال العسومي ان الشعب الكويتي أثبت من خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم أنه قادر على تجاوز كافة التحديات في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما هنأ العسومي أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجدد معربا عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها اياهم الشعب الكويتي.
وأكد ثقته التامة بأنهم سيكونون على قدر ثقة ناخبيهم في خدمة وطنهم والاسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب العسومي عن تقديره الشديد لما حققته دولة الكويت من انجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي والتنمية الشاملة وهو ما انعكس على تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والاقليمي والدولي" متمنيا "لقيادتها وشعبها الشقيق دوام الرخاء والأمن والأمان.
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