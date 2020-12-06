رسميا.. استقالة الحكومة وإخطار مجلس الأمة الكويتي

أصدر سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المقدم من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

فوز الغانم وخسارة الهاشم... تحيا مصر ينشر التشكيل الكامل لمجلس الأمة الكويتي 2020

الكويت من الدول ذات النظام الديمقراطي فإن الأمير هو صاحب الاختصاص في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة بحسب نص المادة (56) من الدستور والتي تنص على أن : "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

يأتي ذلك بعدما أجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والتى أجريت أمس السبت، وسط إجراءات وتدابير صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لأزمة موجة فيروس كورونا الثانية، حيث أسفرت عن فوز 50 مرشحا بعضوية مجلس الأمة، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس، بعد فوزهم في الانتخابات.

وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%، حيث تتكون الكويت من 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب لكل منهم، فيما جاءت أعلى نسب التغيير في الدائرتين الأولى والثالثة بـ 70% لكل منهما، في حين تساوت الدائرتان الرابعة والخامسة بتغيير بلغ 60%، أما الدائرة الثانية فكانت الأقل تغييراً بنسبة 50%، وكان لافتاً غياب الوجوه النسائية عن مجلس 2020، بخسارة النائبة صفاء الهاشم مقعدها الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية.

السباق الانتخابي لمجلس الأمة 2020 شهد تنافساً بين 326 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567694 ناخباً وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث.